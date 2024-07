Formula 1 | Turrini: “In Austria riemerso il lato oscuro di Verstappen” [VIDEO]

F1 Norris Verstappen – In attesa di scendere nuovamente in pista per il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, Leo Turrini ha espresso un proprio parere sull’acceso duello tra Max Verstappen e Lando Norris in Austria, evidenziando come al Red Bull Ring sia riemerso “il lato oscuro” del pilota olandese. Dopo tanto tempo, gli appassionati hanno rivisto il Verstappen pre-2020, ovvero falloso, aggressivo e incline all’errore, soprattutto quando si tratta di giocarsi una posizione nel ruota a ruota.

Qualcosa che tra le righe conferma la pressione che la McLaren, da qualche week-end a questa parte, sta continuamente esercitando sulla compagine campione del mondo. Appuntamento tra meno di sette giorni a Silverstone per il 12° appuntamento di questo mondiale 2024 di Formula 1.