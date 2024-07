F1 | Capelli: “Norris sempre sconfitto con Verstappen, l’incidente nasce anche da questo” [VIDEO]

F1 Norris Verstappen – Nella lunga analisi post gara dell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Ivan Capelli ha cercato di “snocciolare” il duello tra Lando Norris e Max Verstappen, evidenziando come il contatto in curva 4 nasca anche dalle tante sconfitte incassate dall’inglese in questa prima parte di stagione.

L’alfiere della McLaren, tralasciando l’episodio di Miami, non è mai riuscito a uscire vincitore dalla sfida con l’amico e rivale, aspetto che in una condizione di assoluto vantaggio come quella di domenica l’ha portato a rischiare il tutto per tutto. Con il finale che ormai tutti gli appassionati conoscono, provocato anche dall’eccessiva aggressività del Campione del Mondo.

Norris, ricordiamo, a causa del contatto durante la 64° tornata è stato costretto al ritiro, mentre Verstappen (dopo la penalizzazione di dieci secondi inflitta dai Commissari) ha terminato in quinta posizione. Appuntamento tra sette giorni a Silverstone per il Gran Premio del Regno Unito.