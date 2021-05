Formula 1 | Popov sicuro: “Russell sarà un pilota Mercedes nel 2022”

Durante il post gara dell’ultimo Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Alexey Popov ha parlato della situazione contrattuale di Valtteri Bottas e dei piani Mercedes per la line-up della prossima stagione, rivelando come la scuderia Campione del Mondo sia ormai ad un passo dal chiudere l’accordo con George Russell.

Secondo quanto dichiarato dal russo, Toto Wolff avrebbe scelto di scommettere sull’inglese per il futuro del team, “tagliando” fuori di fatto il pilota finlandese. Una scelta sicuramente difficile, visto l’ottimo lavoro da “gregario” svolto dall’ex Williams, ma necessaria per garantire il ricambio generale a Lewis Hamilton, il quale potrebbe confermare il proprio impegno in Formula 1 fino al 2022 e non oltre.

“Non rivelerò la fonte ovviamente, ma so per certo che George Russell è ormai prossimo a trasferirsi in Mercedes per le prossime due stagioni”, ha affermato il giornalista russo. “Non prenderà il posto il Hamilton, ma di Bottas, di quest’ultimo secondo una mia idea potrebbe approdare alla Williams in uno scambio proprio con l’inglese”.

Sulle speranze di Bottas per il titolo ha aggiunto: “E’ dietro non solo ad Hamilton e Verstappen, ma anche a Norris, protagonista di un grande inizio di stagione con la McLaren. Onestamente lo ritengo già fuori dalla lotta per il campionato. Non credo avrà la possibilità di recuperare punti sul duo di vetta”.