F1 | GP Olanda, qualifiche: Verstappen demolisce tutti, Leclerc a muro!

Niente di nuovo sul fronte… olandese! Max Verstappen davanti ai tuoi tifosi è stato autore di un’ennesima impresa. Il pilota della Red Bull, ha registrato il suo miglior tempo in 1:10.567, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell.

Ottima performance di Alex Albon che piazza la sua Williams in quarta posizione, davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso. La Ferrari è sesta con Carlos Sainz, seguita dall’altra Red Bull di Sergio Perez distaccato di 1.3 da Verstappen.

Ottavo Oscar Piastri con la McLaren, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di un incidente in Q3, così come Logan Sargeant che ha concluso decimo. Fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti.

Delude Hamilton che partirà dalla 13esima casella in griglia di partenza.

QUALIFYING CLASSIFICATION Verstappen makes it a hat-trick of poles at his home race 💪 Superb effort from Alex Albon who finishes P4 👏