Formula 1 | Red Bull, Perez fissa il target per Monza: “Dobbiamo ottimizzare la RB20”

Formula 1 Perez GP Italia – Target ottimizzazione per la Red Bull e Sergio Perez in vista del prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le incertezze registrate a Zandvoort, dovute alla competitività generale del pacchetto, il messicano vuole sfruttare l’appuntamento brianzolo del campionato per trovare il giusto equilibrio della vettura, sia sul fronte meccanico che aerodinamico. Si tratta di un obiettivo cruciale, utile non solo per uscire da una situazione di risultati negativi, ma anche per tornare a offrire alla squadra punti importanti nella battaglia con la McLaren nel campionato Costruttori.”

Perez a Monza per ottimizzare il pacchetto Red Bull

“Come squadra, abbiamo faticato a sfruttare al massimo le prestazioni a Zandvoort, ma credo che abbiamo tratto importanti insegnamenti sulla vettura, che possiamo applicare a Monza. In Olanda, abbiamo testato diversi set-up sulle due vetture e ora disponiamo di più informazioni e dati da analizzare per determinare la direzione migliore da seguire. La McLaren ha compiuto un notevole passo avanti nel suo sviluppo, e sappiamo che dovremo lavorare più duramente che mai per mantenere la leadership in entrambi i campionati. A Zandvoort, il mio weekend è stato costante, ma so di avere ancora molto da dare e da scoprire nella vettura. Abbiamo lottato con l’equilibrio per tutto il weekend, ma il meteo ha avuto un impatto significativo su questo. Monza dovrebbe offrire condizioni migliori, con un nuovo layout e un nuovo asfalto; siamo fiduciosi di poter essere veloci qui.”

