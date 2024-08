F1 | Verstappen tuona in vista di Monza: “Risultato di Zandvoort insoddisfacente”

F1 Verstappen GP Italia – Tramite le colonne del sito ufficiale della Red Bull, Max Verstappen ha chiesto una pronta reazione alla squadra in vista del prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il pesante KO di Zandvoort, l’olandese vuole tornare a battagliare alla pari con le McLaren, così da difendersi al meglio dagli attacchi in classifica di Lando Norris. Un obiettivo che, ad oggi, sembra alquanto complicato, visto il grande passo in avanti compiuto dalla MCL38 con le novità introdotte in Olanda

Verstappen chiede una reazione alla Red Bull

“Il risultato ottenuto a Zandvoort ci ha lasciati insoddisfatti, soprattutto perché correre davanti al pubblico di casa accende sempre il desiderio di vittoria. Tuttavia, siamo pronti ad affrontare un nuovo weekend di gara. C’è ancora molto lavoro da fare, ma il team ha dato il massimo per trovare il set-up ideale e bilanciare al meglio la vettura. Monza, come sappiamo, è un circuito estremamente veloce, quindi sarà interessante vedere come si comporterà la macchina questa settimana. Ci sono molte novità, dall’asfalto ai cordoli, e avremo parecchio da fare per mantenere la nostra competitività. I tifosi, sempre appassionati, accorrono in gran numero e credo che anche le condizioni meteo ci saranno favorevoli. È fantastico essere su un tracciato di stampo classico, quindi non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa settimana”.

