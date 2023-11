Formula 1 | Red Bull, livrea speciale per il GP di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas – Red Bull utilizzerà una livrea speciale per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo le grafiche inedite utilizzate a Miami ed Austin, la scuderia Campione del Mondo regalerà a tifosi e appassionati una colorazione non convenzionale anche in Nevada, la quale prevede un blu più violaceo in tutta la parte inferiore del corpo vettura (la colorazione purple, per certi versi, ricorda la livrea utilizzata nella stagione 2015).

Inoltre, in giallo, sono presenti dei riferimenti ai Casinò di Las Vegas (dadi, carte da gioco e fiches). Novità anche per quanto riguarda i copricerchi, dato che in questi verrà riportato lo sponsor PokerStars. Red Bull, ricordiamo, va a caccia del 20° trionfo stagionale: un bottino impressionante che permetterebbe alla squadra di superare le 19 vittorie attualmente condivise con la Mercedes del 2016. Sergio Perez, inoltre, avrà tra le mani il primo match point per la matematica certezza del secondo posto nel mondiale Costruttori. Per ottenere questo risultato, infatti, il messicano non dovrà perdere più di sei punti da Lewis Hamilton.