F1 | Ferrari, Vasseur: Suzuka ci mostrerà la competitività della SF-23

A Suzuka per sfruttare l’onda della competitività mostrata nel Gran Premio di Singapore. La Formula 1 dopo aver fatto tappa a Marina Bay, dove Carlos Sainz ha conquistato una grande vittoria, è pronta per l’appuntamento in Giappone. Sul tracciato nipponico la SF-23 è chiamata alla classica “prova del nove”, con il team principal di Maranello Frederic Vasseur che ha ammesso come tale appuntamento potrà dare una risposta importante sul grado di competitività della monoposto del Cavallino.

“Abbiamo messo subito in archivio Singapore per concentrarci sul Gran Premio del Giappone, una delle corse più affascinanti della stagione per squadre e piloti – ha dichiarato Vasseur – Si gareggia a Suzuka, un circuito completamente diverso da quelli di Monza e Marina Bay, sul quale avremo modo di verificare la competitività della SF-23 anche sui curvoni veloci con un set-up aerodinamico a carico medio-basso”.

Vasseur, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Affronteremo il fine settimana con lo stesso approccio adottato nelle ultime gare, che ci ha permesso di migliorare ulteriormente sul piano dell’esecuzione delle operazioni in pista. Contiamo di portare a casa nuovi punti pesanti nella lotta per il secondo posto della classifica costruttori”.

