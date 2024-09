F1 | Aston Martin, Alonso dubita che l’arrivo di Newey sarà impattante già dal 2025

Adrian Newey ha rappresentato l’autentico “colpaccio” di mercato che ha visto protagonista l’Aston Martin. La squadra gestita da Lawrence Stroll ha infatti convinto il Genio a sposare il progetto tecnico di Silverstone, rimanendo così a lavorare Oltremanica, e da marzo 2025 l’oramai ex progettista Red Bull diventerà a tutti gli effetti un uomo “verde”.

Fernando Alonso, discutendo dell’arrivo di Newey con il quale non ha mai lavorato nella stessa squadra, anzi sono stati rivali nella lotta al titolo nei periodi in cui lo spagnolo guidava per Renault (2005) e Ferrari (2010-12), ha affermato che dal suo punto di vista sarà difficile poter tastare un reale impatto del progettista già dalla prossima stagione. L’obiettivo infatti è il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore dal 2026.

“Mi piacerebbe dire di sì, ma onestamente non la penso in questo modo – ha dichiarato Alonso, citato da RacingNews365 – A Marzo ’25 penso che il focus per la maggior parte dei team saranno i progetti del ’26 e il cambio di regolamento. Si inizia a marzo e finché non si conoscono tutti, si prende il proprio posto in fabbrica, arriva aprile o maggio”.

Il due volte campione del mondo, continuando con il proprio punto di vista, ha aggiunto: “E non credo che valga la pena dedicare troppo tempo al 2025, a meno che non si stia lottando per il campionato. Spero che avremo una bella sorpresa, ma ne dubito. Quindi penso che il progetto ’26 dovrebbe essere la prima auto su cui avrà un’influenza”.