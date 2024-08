F1 | Hamilton felice della crescita Mercedes: “Sensazioni nettamente migliori rispetto ad inizio anno”

F1 Hamilton Mercedes – Intervistato dalla stampa durante il media day del prossimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Lewis Hamilton non ha nascosto la propria soddisfazione per la crescita che la Mercedes sta mettendo in atto nell’ultimo periodo.

Grazie all’ottimo sviluppo mostrato a partire da Monaco, soprattutto grazie alle scelte di James Allison sul fronte meccanico e aerodinamico, la W15 è riuscita a recuperare parte del gap che la separava da Red Bull e McLaren, rivelandosi una monoposto veloce e competitiva, capace di ottenere tre vittorie nelle ultime quattro gare. Una situazione positiva che l’inglese spera di confermare a partire dall’appuntamento di Zandvoort in programma questa domenica

Hamilton e la crescita della Mercedes

“Mi sento decisamente meglio rispetto all’inizio della stagione. A dire il vero, non eravamo sicuri di quando saremmo riusciti a tornare al massimo delle prestazioni e a guidare il gruppo. Sembrava un obiettivo lontano, ma tutti in fabbrica hanno lavorato con impegno, e ora dobbiamo capire cosa serve all’auto per riportarla in una posizione più competitiva.