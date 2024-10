Formula 1 | Vowles ammette: “La Williams non è ancora pronta per una figura di spicco come Newey”

Formula 1 Williams Newey – Lo scorso maggio, quando Adrian Newey ha ufficialmente lasciato la Red Bull, il suo nome è stato associato a un possibile ritorno alla Williams, dove aveva ottenuto grandi successi tra il 1991 e il 1996. Sebbene James Vowles, team principal dello stesso sodalizio inglese, avesse espresso interesse per l’ex tecnico della Red Bull, l’accordo non si è concretizzato, con quest’ultimo che ha scelto invece di unirsi all’Aston Martin per un progetto pluriennale a partire dal mondiale 2025.

Vowles e i motivi del no a Newey

L’ex Mercedes ha spiegato la sua decisione di fare un passo indietro nella corsa per assicurarsi Newey, sottolineando che la Williams non era ancora pronta per accogliere una figura del suo calibro. “Non ha nulla a che fare con la questione dei soldi, anche se c’era un’asta a cui non abbiamo più voluto partecipare. Voglio persone che credano nel nostro progetto e la Williams non era pronta per una persona come Adrian”, ha affermato l’Ingegnere inglese, ormai stabilmente impegnato nella risalita mondiale della compagine con base a Grove.

Nell’intervista ha inoltre evidenziato l’importanza di uno sviluppo graduale del team, evitando di mettere troppa pressione sia sulla squadra che su Newey, cosa che avrebbe potuto portare a frustrazione. “Abbiamo ancora molto lavoro di sviluppo da fare prima di poter offrire a qualcuno del suo livello l’ambiente giusto. Il nostro team avrebbe subito molta pressione, rischiando di ottenere l’effetto opposto. E lui avrebbe rischiato di sentirsi frustrato. Non voglio basare la squadra su una persona sola. La Williams non deve dipendere da me, da un pilota o da un ingegnere. È essenziale avere 1000 persone che lavorano insieme. Si fa una rinuncia a breve termine per ottenere un vantaggio a lungo termine.”

Williams pronta a una crescita passo dopo passo

Infine, Vowles ha lodato la strategia di reclutamento dell’Aston Martin, capace di portare a se anche Enrico Cardile dalla Ferrari e un personaggio di spicco come Andy Cowell: “Stanno prendendo le decisioni giuste e stanno assumendo le persone giuste. Tuttavia, avranno un nuovo motore nel 2026 e ci vorrà del tempo per adattarsi.” In sostanza, l’attuale Team Principal della Williams ha scelto di sacrificare una potenziale collaborazione con il nativo di Stratford-upon-Avon per concentrarsi sulla crescita a lungo termine della Williams, creando non solo un team solido e autosufficiente, ma anche in grado di evitare una dipendenza da una singola figura di spicco.