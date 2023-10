Formula 1 | Perez, Qatar opportunità unica per riscattare il passo falso di Suzuka

Formula 1 GP Qatar Red Bull Perez – Sete di riscatto per Sergio Perez nel prossimo Gran Premio del Qatar a Losail, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il passo falso registrato in Giappone, causato da un’entrata abbastanza “aggressiva” nei confronti di Kevin Magnussen, il messicano vuole tornare a sfruttare al massimo il potenziale della RB19 in un tracciato che sulla carta offrirà diverse sfide a piloti e squadre, sia per la configurazione e sia per le alte temperature che potrebbero registrarsi nel corso del fine settimana.

“Il Qatar rappresenta un’opportunità unica, visto che gareggeremo in due gare nell’arco del fine settimana”, ha affermato il messicano della Red Bull. “La Sprint è sempre una sfida, soprattutto per quello che riguarda la messa a punto della monoposto, e quindi dovremo lavorare al massimo per farci trovare pronti alle qualifiche del venerdì sera. La pista può rivelarsi molto insidiosa, come abbiamo già visto nel 2021, e il grip dipenderà molto dalla presenza di sabbia e sporcizia lungo il manto stradale. Bisognerà prestare parecchia attenzione”.

“Inoltre non bisogna dimenticare l’aspetto relativo alla temperatura, dato che questo week-end potrebbe rivelarsi il piacere caldo dell’intera stagione. Arriviamo a questa corsa da campioni di mondo e personalmente voglio dimostrare tutto ciò in pista”. ha concluso il messicano.