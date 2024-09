Formula 1 | Newey in Aston Martin: i soldi fanno la felicità

Con l’annuncio di oggi, si è finalmente chiusa la grande telenovela degli ultimi mesi in Formula 1, e Adrian Newey è stato ingaggiato dall’Aston Martin. Il genio inglese ha ufficialmente lasciato la Red Bull lo scorso 1 maggio, e prenderà il suo ruolo nel team di Silverstone a partire dal prossimo 1° marzo 2025, una volta finito una sorta di gardening proprio con la squadra campione in carica. Le voci sul futuro del britannico sono state molteplici in questi mesi, e a dire il vero i tifosi della Ferrari hanno potuto davvero sognare, perché mai come questa volta le due parti sembravano molto vicine a un accordo.

Dopo l’addio con Red Bull, Newey si è incontrato con Frederic Vasseur a Londra per discutere del futuro, e le cose sembravano andate anche abbastanza bene, tanto che tra Miami, Imola e Monte Carlo, la cosa sembrava pressoché fatta, e Adrian aveva persino declinato una prima offerta già di per sé importante di Lawrence Stroll e dell’Aston Martin. La Scuderia aveva avanzato una somma molto vicina a quella del magnate canadese, così come anche altri team, vedi la McLaren, hanno avuto un approccio deciso nel tentare di accaparrarsi colui che ha fatto la storia di questo sport con vetture sempre all’avanguardia e a tratti futuristiche.

Adrian Newey (65) durante la presentazione di oggi in Aston Martin

Newey in Aston Martin: molto più di una super consulenza

La narrazione degli ultimi tempi ci ha portato a dire come dei soldi, in fin dei conti, a Newey potesse non interessare particolarmente, e per certi versi ci stava come ragionamento: a 65 anni, presumiamo che il clou della sua carriera sia ormai passato, e quindi accettare una sfida affascinante come Ferrari poteva rappresentare un nuovo apice da raggiungere e possibilmente superare. Nulla di tutto questo, perché questi sono ragionamenti più romantici, lasciatecelo dire: il mondo cinico nel quale viviamo, in particolare la Formula 1, ci dice come il denaro sia quello che conta veramente.

L’abbraccio fra Adrian Newey e Lawrence Stroll

Per carità, l’Aston Martin ha strutture all’avanguardia e una marea di denaro, e probabilmente diventerà un top team dal 2026 in poi, ce lo auguriamo per questo sport. Però un pizzico di amarezza resta, perché sì, per talune persone i soldi fanno la felicità: si parla di circa 30 milioni l’anno per Newey (considerando anche i bonus, ndr) con un contratto quinquennale. La certezza però è che l’inglese sarà anche un socio di minoranza del team di Formula 1, di fatto diventandone co-proprietario, avendone acquisito delle quote. Un’offerta impareggiabile per tutti, persino per la Ferrari. Una nuova sfida professionale, che con curiosità osserveremo da vicino quando possibile, ma anche stavolta, un pizzico di romanticismo, di quel poco che ne è rimasto, è andato bellamente a farsi benedire.

