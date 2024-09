F1 | McLaren, Norris e Piastri confidano nelle qualità della MCL38 per il week-end di Baku

F1 McLaren GP Azerbaijan – Obiettivo primato per Lando Norris e Oscar Piastri nel prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il 2° e 3° posto ottenuti a Monza, con un pizzico di delusione per il potenziale espresso dalla MCL38, i due piloti della McLaren puntano a riscattarsi a Baku, le cui caratteristiche – almeno sulla carta – dovrebbero adattarsi bene alla vettura prodotta a Brackley. Norris è in cerca di punti preziosi per avvicinarsi alla leadership di Max Verstappen nel mondiale Piloti, mentre la squadra britannica sogna il primo sorpasso sulla Red Bull nel campionato Costruttori.

Norris e la fiducia nelle potenzialità della McLaren

“È stato incredibile concludere l’ultima gara europea con un podio per il 12° Gran Premio consecutivo. Insieme ai miei ingegneri abbiamo esaminato attentamente le prestazioni a Monza, individuando aree di miglioramento, sia a livello personale che di squadra. Il nostro obiettivo è ben definito e ho totale fiducia nel team per continuare a lavorare e progredire. Con i due campionati ancora in gioco, siamo più determinati che mai. Sono orgoglioso del lavoro della squadra e non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a realizzare questo fine settimana.”

Piastri crede nella MCL38

“Non vedo l’ora di tornare in Azerbaigian. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso su un circuito cittadino, e Baku regala sempre gare emozionanti e ottime opportunità. Sono fiducioso riguardo a ciò che possiamo ottenere, soprattutto considerando le prestazioni della nostra vettura. Gli aggiornamenti si sono dimostrati efficaci, e abbiamo dimostrato di essere competitivi su ogni tipo di tracciato. La scorsa settimana sono tornato al McLaren Technology Centre per prepararmi a questo doppio impegno, confrontandomi con i miei ingegneri su come possiamo continuare a migliorare. Abbiamo raccolto molti punti in ogni gara finora e speriamo che anche questo weekend non faccia eccezione.”