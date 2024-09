F1 | Aston Martin, Newey partner tecnico e azionista: “Un’opportunità unica che non mi sono fatto sfuggire”

F1 Newey Aston Martin – Nell’incontro con i media attualmente in corso a Silverstone, Adrian Newey ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a firmare un nuovo contratto con Aston Martin a partire dal 1° marzo 2025, sottolineando come i ruoli di partner tecnico e azionista abbiano avuto un ruolo chiave nella decisione di aderire al progetto di Lawrence Stroll.

Newey, infatti, assumerà la carica di “super” Manager di tutta la struttura tecnica, con carta bianca sulle decisioni che verranno prese in collaborazione con Honda e Aramco. Inoltre, potrà contare su una quota azionaria che lo renderà di fatto azionista del team. Un’evoluzione del ruolo che ricopriva in Red Bull che, in aggiunta all’unità di intenti raggiunta col Manager canadese (Newey ha definito Stroll un personaggio “vecchia scuola”), gli garantirà potere economico e influenza politica all’interno della squadra inglese.

Newey entusiasta della sfida in Aston Martin

“Quando ho annunciato la mia decisione di lasciare la vecchia squadra sono rimasto colpito dall’interesse che ho ricevuto da numerosi team, ma ciò che ha veramente fatto la differenza è stata la passione, l’impegno e l’entusiasmo di Lawrence. Qualità che mi hanno conquistato. Se guardiamo indietro di 20 anni, i ruoli che oggi chiamiamo Team Principal erano spesso occupati dai veri proprietari delle squadre. Parliamo di Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordan e così via. In questa era moderna, Lawrence è uno dei pochi proprietari realmente attivi e coinvolti. Penso che questo faccia la differenza. Ti riporta alla mentalità della vecchia scuola. Inoltre, l’opportunità di essere azionista e partner tecnico è qualcosa di completamente nuovo per me. una possibilità mai avuta prima. Per questo motivo ritengo che questa nuova posizione è un’evoluzione naturale per me. Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura”.

