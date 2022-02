Formula 1 | Mercedes, prova sedile a Brackley per George Russell

Primo “assaggio” di W13 per George Russell in vista della tre giorni di test pre-season che si svolgerà dal 23 al 25 febbraio a Barcellona, in Spagna. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, l’inglese ha effettuato il “seat fit” all’interno della monoposto, lavorando con i tecnici per l’ottimizzazione del sedile e della posizione nel cockpit. La prima fase di un lungo programma che terminerà tra un mese in Bahrain, quando squadre e piloti affronteranno l’ultima tre giorni di lavoro prima di scendere in pista, sempre a Sakhir, per il primo round della stagione.

Russell, dopo le ottime prestazioni mostrate con la Williams, è stato finalmente promosso in Mercedes, dove affiancherà il sette volte Campione del Mondo, Lewis Hamilton. Un’opportunità importante che il britannico cercherà di sfruttare al massimo. L’obiettivo? Ovviamente gareggiare per il titolo mondiale e offrire un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Mercedes, ricordiamo, presenterà la nuova W12 il 18 febbraio e lo stesso giorno effettuerà una sessione di shakedown sul tracciato di Silverstone.

W13 seat fit. Complete. ☑️ Video coming soon. 👀 pic.twitter.com/BqHGhIK3T7 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 14, 2022