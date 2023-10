Formula 1 | Mercedes ha capito subito le qualità di Russell

George Russell sta portando al termine la sua seconda stagione da pilota titolare in Mercedes. Il britannico, arrivato a inizio 2022 prendendo il posto di Bottas, sarebbe forse potuto arrivare molto prima alla corte di Toto Wolff, specialmente dopo quanto dimostrato in Bahrain nel 2020, quando ha sostituito Lewis Hamilton, affetto da Covid, rischiando addirittura di vincere nell’inedito Outer Track del circuito mediorientale. Sogno infranto per via di un problema ai box, quando gli hanno di fatto montato le gomme di Bottas.

Si è rifatto nel 2022, vincendo in Brasile davanti a Hamilton. Quest’anno i problemi della W14 lo hanno un po’ demoralizzato, e il distacco dal compagno di squadra è piuttosto elevato (190 punti a 115). Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes è stato intercettato a Suzuka, e gli è stato chiesto un parere in merito alle prime volte di George con la squadra britannica.

“Quando ha provato la Mercedes per la prima volta è stato in un test post stagionale ad Abu Dhabi – ha detto Shovlin. E’ certamente un grande salto, perché arrivava dalla Formula 3. Non ha corso rischi ovviamente, ma nemmeno fatto errori, e anche da queste cose vedi subito chi sono i piloti di valore, e non avevamo alcun dubbio su di lui. Il momento in cui ci siamo resi conto di quanto fosse impressionante è stato quando ha sostituito Lewis in Bahrain per via del Covid: ha fatto un ottimo lavoro e aveva pochissimo tempo per adattarsi al team e alla vettura. Oggi lui continua a migliorare e diventare sempre più forte”.