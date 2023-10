Formula 1 | Perez stanco delle critiche di giornalisti e addetti ai lavori

Sergio Perez sta vivendo una stagione molto complicata. Nonostante la seconda posizione in campionato, il messicano non ha minimamente avvicinato le prestazioni di Verstappen, il quale lo ha quasi doppiato in classifica. Diversi sono stati infatti i weekend difficili di Checo durante questa stagione, nonostante abbia a disposizione una Red Bull mai così forte nella storia della Formula 1. Presente a un evento Ford Mexico, Perez ha un po’ sbottato, prendendosela anche con la stampa riguardo alle critiche ricevute, facendo anche un paragone, per esempio, con Russell.

“George è andato a sbattere a Singapore mentre si trovava in lotta per il podio all’ultimo giro, ma nessun giornalista o media ha parlato di questo – ha detto Checo. Quando succede a un pilota Red Bull, migliaia di persone vogliono la tua sostituzione. Cose di questo tipo accadono spesso in Formula 1 ed è cos’ che funzionano certe dinamiche in un ambiente di questo calibro, ma penso anche che il fatto di essere messicano influisca molto: sono molto fortunato di essere nato in Messico e di avere il sostegno che pochissimi altri piloti hanno avuto negli anni. Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese in tutto il mondo”.