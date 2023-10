F1 | Ritorno nel WEC per Hulkenberg nei prossimi anni?

Nico Hulkenberg si è assicurato un ruolo da titolare anche per il 2024. Il pilota tedesco, rientrato in Formula 1 quest’anno dopo tre stagioni praticamente di stop, salvo qualche apparizione sporadica per sostituire i colleghi affetti da Covid, si è preso in mano la Haas, conquistando fino a questo momento nove punti, facendo meglio di Magnussen, ma soffrendo tremendamente la pochissima competitività della VF-23. Parlando con i giornalisti a Suzuka, Hulk ha parlato di un eventuale ritorno nel WEC una volta finita la carriera in Formula 1, ricordando la sua vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 2015 con Porsche, confermando anche l’appeal sempre più crescente specialmente nella categoria HyperCar.

“Ero fiducioso del rinnovo per il 2024 – ha detto Hulkenberg ai media. Io di nuovo nel WEC dopo la Formula 1? Onestamente non lo so, non ci ho pensato. In questo momento mi sento molto bene, e credo che ancora ci siano davanti a me almeno un paio di anni nel Circus. Se questa sensazione resta e la velocità c’è, chi può dire cosa accadrà dopo? E’ tutto ancora in divenire”.