F1 GP Silverstone | Aston Martin, Alonso è settimo: “Non mi dispiacerebbe un po’ di pioggia”

Silverstone – Ancora un ingresso in Q3 per Fernando Alonso, che nella gara di casa dell’Aston Martin conquista la settima posizione per la griglia di partenza.

Lo spagnolo, dopo una sessione di libere complicata, comincia col botto, mettendosi in terza posizione – prima della bandiera rossa – e chiudendo il Q1 col quinto miglior tempo. Il Q2 termina col settimo tempo, mentre in Q3 Fernando è nono, ma davanti ci sono i due penalizzati Kimi Antonelli e Oliver Bearman. Fernando in qualifica non si allontana mai dalla top 10: in gara sarà fondamentale restare in zona punti per conquistare punti importanti sul tracciato di casa.

Alonso: “Non mi dispiacerebbe un po’ di pioggia: può mescolare le carte”

“Sono soddisfatto della giornata e di essere di nuovo in Q3. La FP3 non è stata semplice per noi e, per questo motivo, siamo arrivati in qualifica con qualche incognita in più sul set-up della vettura. Abbiamo anche testato i nuovi aggiornamenti questo weekend e sembrano essere un piccolo passo nella direzione giusta – ha spiegato il due volte campione del mondo – tutto considerato, penso che possiamo essere contenti di partire domani dalla settima posizione, dopo una sessione di qualifica ben eseguita. Vediamo cosa riusciremo a fare in gara. Terremo d’occhio il meteo e, sinceramente, non mi dispiacerebbe un po’ di pioggia: può mescolare le carte. Ci sono vetture veloci intorno a noi e la gara sarà lunga, ma vediamo se riusciremo a portare a casa altri punti”.

Stroll è diciottesimo: “Siamo più lenti in qualifica: non riesco a capire perché”

“In generale, è stata una giornata complicata e una sessione di qualifica difficile qui a Silverstone. Ieri ero davvero soddisfatto del set-up della macchina, ma oggi ho faticato con il bilanciamento e il passo, in modo simile a quanto accaduto lo scorso weekend: sembravamo competitivi al venerdì, ma poi abbiamo avuto difficoltà in qualifica con poco carburante a bordo. Dovremo analizzare bene la situazione per capirla meglio, perché al momento non so spiegarmi il motivo. Domani sarà sicuramente una gara molto dura partendo dal fondo, ma vedremo cosa riusciremo a fare”.

