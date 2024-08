F1 | Alpine-Mercedes, Larrousse non crede nel progetto per il 2026

F1 Alpine Mercedes – Dubbi e perplessità attorno alla partnership tra Alpine e Mercedes che potrebbe concretizzarsi a partire dalla stagione 2026 di Formula 1. Secondo Gérard Larrousse, responsabile del team Renault F1 negli anni ’80, dietro questa notizia potrebbe esserci un clamoroso disimpegno del marchio francese non solo sul fronte dei motori, ma anche sulla gestione stessa della factory di Enstone.

Un dietrofront probabilmente dettato dagli scarsi risultati nelle ultime stagioni, nonostante gli enormi investimenti economici, che potrebbe portare nuovi investitori nel consiglio di amministrazione della squadra. I nomi più in voga nell’ultimo periodo sono quelli di Andretti, in cerca di uno slot in Formula 1 ormai da tre anni, e di una cordata statunitense supportata da Otmar Szafnauer, manager statunitense che in Alpine ha ricoperto la carica di Team Principal dal 2022 a metà 2023.

Alpine-Mercedes, i dubbi di Larrousse

“Pensavo fosse una notizia falsa. Per me è stato uno shock terribile e una grande tristezza. Abbiamo messo insieme un team straordinario di produzione di motori per la Renault. Non vedo come si possa correre con un’Alpine equipaggiata con un motore Mercedes. I due non si combinano bene. Un’Alpine è fatta per avere un motore francese. Quindi devo ammettere che non capisco. Oppure forse capisco che potrebbe essere l’inizio di un’operazione da parte della Renault volta a ritirarsi completamente dalla F1.”