Formula 1 | McLaren, Norris: “E’ il podio più bello della mia carriera”

Lando Norris ha fatto una grandissima gara a completamento di un weekend strepitoso a Silverstone. Votato come Drive of the Day, è stato di fatto il primo degli umani sia ieri che oggi. Considerando Verstappen imprendibile, la McLaren ha fornito un’ottima prestazione grazie agli aggiornamenti portati nelle ultime due gare. Forse è stato reso troppo facile il sorpasso a Max, ma al di là di questo salire sul podio nel Gran Premio di casa non ha eguali. Che sia l’inizio di un nuovo campionato per lo storico team di Woking?

“Il profumo di champagne è certamente bello – ha detto Norris in mixed zone. Il primo podio in Formula 1 è sicuramente bellissimo, ma non batte quello davanti a tutti i fan inglesi e con la squadra qui presente. Hanno applaudito tutti, è una sensazione davvero fantastica, è stata una bellissima giornata”.