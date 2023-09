Formula 1 | McLaren a Singapore con diverse novità tecniche: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

Formula 1 GP Singapore novità McLaren – Tante novità per la McLaren nel venerdì di libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Tra le libere 1 e le libere 2, Matteo Bobbi ha analizzato tecnicamente le componenti presentate dalla scuderia inglese a Marina Bay, precisando come queste soluzioni siano state studiate con l’obiettivo di garantire ai piloti una vettura veloce e competitiva anche in condizioni di pista lenta, vero tasto dolente della prima specifica della MCL60.

Un’aggiunta al grosso pacchetto presentato in Austria che sulla carta dovrebbe aiutare il pacchetto a recuperare del gap non solo con la Ferrari e la Mercedes, ma anche con la Red Bull e l’Aston Martin. Appuntamento alle 11.30 in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della terza e ultima sessione di libere a Singapore, la quale servirà a piloti e squadre per preparare la qualifica che andrà in scena questo pomeriggio alle 15.00.