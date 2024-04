Formula 1 | Mazzola: “Sainz è più maturo nel rapporto con gli ingegneri della Ferrari” [VIDEO]

Formula 1 Ferrari Mazzola – Intervenuto ieri pomeriggio alla trasmissione Race Anatomy, approfondimento in onda su Sky Sport F1 HD, l’ing. Luigi Mazzola ha cercato di analizzare le differenze prestazioni emerse in casa Ferrari tra Carlos Sainz e Charles Leclerc, precisando come il primo, al momento, sia riuscito a creare un rapporto più maturo con gli ingegneri, soprattutto per quello che riguarda la ricerca del giusto bilanciamento.

Lo spagnolo, rispetto al compagno di scuderia, sta riuscendo ad estrarre il massimo del potenziale dalla vettura a propria disposizione, anche grazie ad un bilanciamento che ad oggi sta premiando la sua guida e il suo feeling con una SF-24. Una condizione che ad oggi manca a Leclerc, soprattutto in qualifica, e che dovrà spingerlo a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti del campionato.

Sainz, ricordiamo, ha chiuso la gara in Giappone al terzo posto, mostrando spesso un ritmo al livello dei migliori, mentre Leclerc è riuscito a risalire dall’ottava alla quarta posizione, sfruttando anche una strategia ad una sola solamente impensabile qualche mese fa con la SF-23. Appuntamento tra due settimane a Shanghai per il gran ritorno del Gran Premio di Cina, appuntamento che ospiterà il primo fine settimana Sprint della stagione.