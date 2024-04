F1 | Sainz-Leclerc, due situazioni differenti nel GP del Giappone a Suzuka [VIDEO]

F1 Sainz Leclerc – Intervenuti a Race Anatomy, approfondimento che va in scena su Sky Sport F1 HD (canale 207 dell’emittente satellitare), Leo Turrini e Umberto Zampelloni hanno analizzato l’equilibrio che si sta registrando in Ferrari tra Carlos Sainz e Charles Leclerc, precisando come le impressioni del secondo in qualifica, emerse soprattutto in Australia e nel week-end di gara che si è concluso ieri mattina in Giappone, abbiano permesso a Carlos Sainz di massimizzare i risultati nella prima parte di questo campionato.

Una situazione chiara e inequivocabile che dovrà spingere il monegasco a migliorare il feeling con la vettura in vista dei prossimi appuntamenti di questo campionato. Sainz, ricordiamo, ha chiuso la gara in Giappone al terzo posto, mostrando spesso un ritmo al livello dei migliori, mentre Leclerc è riuscito a risalire dall’ottava alla quarta posizione, sfruttando anche una strategia ad una sola solamente impensabile qualche mese fa con la SF-23. Appuntamento tra due settimane a Shanghai per il gran ritorno del Gran Premio di Cina, appuntamento che ospiterà il primo fine settimana Sprint della stagione.