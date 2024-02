Formula 1 | Maxi rinnovo pluriennale per Silverstone

La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di Gran Bretagna rimarrà nel calendario della Formula 1 fino al 2034 compreso, a seguito di una proroga di dieci anni con il promotore di Silverstone e il suo proprietario, la British Racing Drivers’ Club (BRDC). Il nuovo accordo vedrà il circuito del Northamptonshire correre nel suo nono decennio consecutivo, ospitando il primo Gran Premio di Formula 1 nel 1950 e per gli anni seguenti. Nelle ultime stagioni il Gran Premio di Gran Bretagna è diventato uno degli eventi più frequentati del calendario del Circus. Il 2023 ha attirato alcuni dei più grandi nomi dello sport, della musica e della cultura, con un numero record di spettatori , ben 480.000 durante tutto il fine settimana e con più di 60.000 appassionati nella fan zone. Il circuito di Silverstone, lungo 5,8 km e 18 curve, è stato venerato dai piloti nel corso dei secoli. 74 anni dopo la prima vittoria di Giuseppe Farina, un appello di “reali” della Formula 1 è passato sotto la bandiera a scacchi per primo, come Alberto Ascari, Sir Stirling Moss, Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jack Brabham, Sir Jackie Stewart, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, il quale ha un record otto vittorie.

Altri tre piloti della griglia 2024 hanno ottenuto la vittoria sul famoso circuito, ossia Max Verstappen, Fernando Alonso e Carlos Sainz il quale ha preso la sua prima volta vittoria lì nel 2022. La Gran Bretagna ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella Formula 1 e oggi ospita sette squadre in gara nel campionato del mondo, molte delle quali situate a poche miglia dal circuito. Nel corso della sua storia, la F1 ha contribuito in modo significativo all’economia del Regno Unito, creando migliaia di posti di lavoro e stimolando l’industria manifatturiera del paese attraverso progetti pionieristici di ricerca e sviluppo. Anche la Formula 1 lavora a stretto contatto con le università e le scuole del Regno Unito stimolano l’interesse per le materie STEM, finanziando interamente borse di studio universitarie a tempo pieno

in cinque atenei, organizzando seminari sulle competenze STEM in tutto il paese e ospitando giornate di approfondimento sulla carriera studenti delle scuole.

“Sono contento di annunciare che il Gran Premio di Gran Bretagna rimarrà in calendario per altri dieci anni con questo nuovo accordo – ha detto Stefano Domenicali, capo della Formula 1. Silverstone è un luogo iconico nel cuore della storia della F1 e si avvicina al suo nono decennio ospitando i Gran Premi, e continuerà ad attrarre fan da tutto il mondo per fantastiche gare in pista. Vorrei ringraziare Peter Digby e il BRDC, così come Stuart Pringle e tutto il team di Silverstone per il loro duro lavoro e la dedizione nel portare avanti il progetto del Gran Premio di Gran Bretagna, con nuovi traguardi, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro, e nel frattempo miglioreranno ulteriormente le strutture e l’esperienza per i fan nei prossimi dieci anni”.

“Sono felice di questa una proroga di dieci anni – ha dichiarato Peter Digby, presidente del British Racing Drivers’ Club. Questa sicurezza contrattuale fornirà una solida base per l’ulteriore sviluppo della sede, la quale continueremo a migliorare per trasformare il circuito all’interno di uno sport motoristico e ricreativo internazionale. La stagione 2024 di Formula 1 inizierà con 9 membri BRDC a pieno titolo e onorari sulla griglia, e l’importanza del nostro continuo sostegno ai giovani piloti è particolarmente evidenziata dai successi di Lewis, Lando, George e Alex”.

“Questo impegno a lungo termine riflette l’importanza del Gran Premio di Gran Bretagna per la Formula 1 – ha affermato Stuart Pringle, amministratore delegato di Silverstone. Evidenzia anche il loro riconoscimento nei confronti della nostra capacità di offrire un’esperienza di livello mondiale ai fan britannici, i quali sono tra i più appassionati e competenti del mondo. Gli applausi di sostegno per le squadre di casa, e soprattutto per i piloti britannici in griglia, rende l’atmosfera di Silverstone unica , e sarà bellissimo sfruttare questa passione per il nostro sport, portando l’evento al livello successivo nel prossimo decennio”.