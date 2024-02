F1 | Visa Cash App RB, presentata la VCARB 01 per la stagione 2024 [FOTO e VIDEO]

F1 Visa Cash App RB VCARB01 – Dopo le tante chiacchiere delle ultime settimane, il team Visa Cash App RB ha presentato la nuova VCARB01, vettura con cui Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Come ampiamente già previsto nelle scorse settimane, la livrea ha ripreso sommariamente le colorazioni utilizzate dalla ex Toro Rosso nelle stagioni 2018 e 2019, con il blu e l’argento ben presenti non solo lungo la scocca, ma anche il cofano motore e le ali. Non mancano inoltre alcune parti in rosso, colore che viene ripreso anche nell’abbigliamento ufficiale e nelle tute dei piloti.

introducing the VCARB 01. we didn’t skip out on the colour with this one 🔥 pic.twitter.com/QlWlHNhxOG — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) February 9, 2024

Visa Cash App, tanti volti nuovi

La vettura, ovviamente, è il frutto del lavoro congiunto dei tecnici a Faenza, anche se si evince chiaramente una stretta collaborazione con la Red Bull, la quale intende riportare la compagine ad i fasti in di un tempo.

Proprio in tal senso, la squadra scenderà in pista con una configurazione manageriale differente rispetto a quella della scorsa stagione: il neo arrivato Laurent Mekies occuperà il ruolo di Team Principal in sostituzione di Franz Tost, mentre il ruolo di Amministratore Delegato sarà sulle spalle di Peter Bayer, figura di spicco ed esperienza all’interno del paddock. Inoltre non vanno dimenticati tanti innesti di natura tecnica (Tim Goss e Guillaume Cattelani su tutti) che hanno rimodellato l’identità della squadra fino all’anno scorso denominata AphaTauri.

Filming-day a Misano prima di volare in Bahrain

La vettura, ricordiamo, scenderà in pista sul circuito di Misano – già nei prossimi giorni – per una sessione di filming-day, utile per cominciare il lavoro di preparazione in vista della tre giorni di test pre-season che andrà in scena dal 21 al 23 febbraio sul tracciato del Sakhir, in Bahrain.