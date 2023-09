Formula 1 | Marko esclude una Red Bull nuovamente in difficoltà a Suzuka

Formula 1 Red Bull Marko Suzuka – Le caratteristiche della pista nipponica e l’analisi approfondita in fabbrica delle difficoltà emerse a Singapore consentiranno alla Red Bull di tornare a giocare il ruolo di “lepre” già a partire dal prossimo Gran Premio del Giappone, 17° prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Intervistato dalla stampa austriaca, Helmut Marko non si è detto preoccupato in vista del fine settimana di gara che scatterà nella notte italiana tra giovedì e venerdì (diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV), precisando come l’analisi dei dati raccolti sulla RB19, in particolare tra sabato e domenica, abbia regalato agli ingegneri tutte le risposte che cercavano sul clamoroso tonfo di Marina Bay. Un puro e semplice incidente di percorso, non derivante dalla nuova Direttiva Tecnica varata dalla FIA, che la squadra proverà a mettersi alle spalle già a Suzuka.

“Crediamo di aver capito i problemi che ci hanno afflitto durante il fine settimana di Marina Bay”, ha affermato il consulente austriaco della Red Bull. “Dopo i passi in avanti che abbiamo compiuto in gara sono fiducioso che una situazione simile non si ripeterà a Suzuka. Non vediamo l’ora di correre in Giappone visto che la pista si adatta alle caratteristiche della nostra auto. La velocità della RB19 è tornata già in gara domenica e sono certo che, avendo capito cosa non ha funzionato, riusciremo a battagliare nuovamente per il vertice”.