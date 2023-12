Formula 1 | Jordan a gamba tesa sulla stagione di Sargeant in Williams

Formula 1 Jordan Sargeant – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Sky, Eddie Jordan non ha usato parole “dolci” nei confronti di Logan Sargeant, unico pilota in griglia a non avere ancora ottenuto la conferma per la stagione 2024 di Formula 1. Secondo l’irlandese, ex Manager della Jordan – appunto – il pilota statunitense non è mai riuscito a confermare le previsioni della vigilia, finendo non solo per soffrire le prestazioni del compagno di squadra, Alexander Albon, ma anche a creare non pochi grattacapi alla stessa Williams a causa dei tanti incidenti avuti nel corso della stagione. Una condizione non accettabile che dovrebbe spingere la scuderia a valutare altri profili per il proprio futuro.

“Prima di tutto, bisogna dire che il talento è qualcosa che non si può comprare”, ha affermato Jordan. “Sargeant guiderebbe una Formula 1 se non portasse soldi? Assolutamente no. Non sono nemmeno sicuro che guiderebbe la mia macchina se avesse dietro un mucchio di soldi se penso a piloti come Jarno Trulli, Ralf Schumacher, Eddie Irvine e Rubens Barrichello. Anche se la gente potrebbe pensare che abbiamo puntato soprattutto sui soldi, c’era una linea sottile. Ssì, avevamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse a sostenerci, ma non era assolutamente indispensabile. Sargeant non farebbe parte della mia squadra”.