Formula 1 | Il Ruanda conferma le dichiarazioni di Domenicali: “Vogliamo ospitare un GP”

Formula 1 GP Ruanda – Dopo le dichiarazioni rilasciate da Stefano Domenicali pochi giorni fa, Christian Gakwaya, presidente dell’Automobile Club del Ruanda, ha lanciato ufficialmente la candidatura del Paese africano per uno slot in calendario a partire dalla stagione 2026 o 2027 di Formula 1.

Dopo il fallimento del piano portato avanti dal Sudafrica, a causa della mancanza di fondi, e il timido interesse mostrato dal Marocco, il Ruanda ha deciso di scendere ufficialmente in campo per il medio e lungo periodo, avviando una trattativa con Liberty Media che potrebbe portare a riscontri reali e tangibili, soprattutto se gli enti locali decideranno di inserire il Gran Premio all’interno di un piano di rilancio ad ampio spettro legato allo sport.

L’arrivo della Formula 1 permetterebbe al Paese non solo di ottenere un palcoscenico di rilevanza internazionale, ma anche l’opportunità di migliorare le infrastrutture. Una situazione vantaggiosa che Gakwaya, supportato dal governo locale, vuole sfruttare al meglio per offrire un’immagine brillante dello Stato.

Il Ruanda pronto a riportare l’Africa in F1

“È giunto il momento che l’Africa entri a far parte del calendario della Formula 1. Siamo pronti ad accogliere una gara del Campionato Mondiale. Il Ruanda offre un’opportunità ideale per il ritorno della Formula 1 in Africa e siamo fermamente decisi a presentare la nostra candidatura. Il nostro interesse per la Formula 1 si allinea con la strategia nazionale che vede lo sport come un motore di trasformazione economica. Per il Ruanda, ospitare la Formula 1 rappresenta un elemento cruciale di una strategia più ampia che include lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento delle competenze e delle istituzioni formative, oltre a favorire l’organizzazione di un numero crescente di eventi e competizioni internazionali”.