F1 | Ferrari, Leclerc: “Lavoriamo sui nuovi pezzi, ma non sappiamo quando arriveranno”

Quella che ha visto protagonista la Ferrari è stata una prima stagione molto altalenante. La scuderia del Cavallino ha iniziato molto bene il campionato salvo poi, dopo la vittoria di Montecarlo ottenuta con l’idolo di casa Charles Leclerc, perdersi strada facendo allontanandosi dalla vetta. Una situazione che chiaramente ha inciso sulle prestazioni della squadra che ha subito il ritorno delle rivali McLaren, attualmente la migliore monoposto in pista, e Mercedes.

Discutendo di questa periodo di pausa, apertosi dopo la gara di Spa dello scorso 28 luglio e che si chiuderà con l’appuntamento in programma a Zandvoort il 25 agosto, Leclerc ha ammesso come tale periodo non darà dei benefici automatici alla squadra in quanto bisognerà osservare un periodo di chiusura obbligatoria. Al tempo il monegasco è stato molto vago sui prossimi sviluppi attesi sulla SF-24, ma spera che possano portare miglioramenti alla vettura.

“Non credo che la pausa ci aiuterà perché è tutto chiuso – ha dichiarato Leclerc, citato da racingnews365 – Sarà tutto incentrato sulle vacanze e sul ricaricare le batterie”.

Il monegasco, continuando il proprio discorso, ha aggiunto: “Tuttavia cercheremo di lavorare sulle nuove componenti il ​​prima possibile, anche se non posso dire quando arriveranno e non è nemmeno sicuro che arriveranno. Stiamo lavorando a pieno ritmo per cercare di farlo il prima possibile e poi, a seconda di quando arriveranno, ci dirà quali gare inizieranno a vedere la luce alla fine di questo tunnel”.