Formula 1 | Hulkenberg sogna un impegno in Audi nel 2026

Formula 1 Audi Hulkenberg – In una chiacchierata concessa al podcast ufficiale della Formula 1, Beyond the Grid, Nico Hulkenberg non ha nascosto l’aspettativa di approdare all’interno del team Audi a partire dalla stagione 2026 di Formula 1, precisando come il progetto del marchio tedesco – attualmente sotto la regia di Adam Baker – sia uno dei più interessanti all’interno del palcoscenico mondiale. Parole importanti che di fatto hanno aperto il rebus piloti per il marchio dei Quattro Anelli, il quale non ha mai nascosto di voler raggiungere il successo fin dalla prima stagione di attività in Formula 1.

“Quello di Audi è certamente uno dei progetti più interessanti in questo momento”, ha affermato il tedesco, attualmente pilota della Haas. “Inoltre ci sono persone con cui ho già lavorato e con cui mi trovo molto bene. Sulla carta è tutto molto bello e positivo. Personalmente, l’unica cosa che posso fare per avere una chance è continuare a lavorare al meglio delle mie possibilità. Devo guidare in modo convincente. Il resto lo dirà il tempo”.