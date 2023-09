Ferrari, Vasseur ha piena fiducia nel gruppo attuale per migliorare subito

La Ferrari sta attraversando l’ennesimo periodo di riorganizzazione interna, un processo che – come suole ripetere il capo del team Frederic Vasseur – è piuttosto lungo, perché i nuovi innesti prenderanno servizio nel 2024 o nel 2025, dovendo rispettare la consueta tabella di non concorrenza con la loro precedente squadra, il famoso periodo di “giardinaggio”.

Ecco perché la Rossa deve necessariamente affrontare il presente e l’imminente futuro (2024) con il gruppo attuale di tecnici, circostanza che non preoccupa affatto Vasseur, il quale ha ribadito la sua piena fiducia negli uomini che lavorano attualmente alla monoposto del Cavallino. Per i nuovi tecnici ci sarà tempo, ma il team principal cerca un miglioramento che sia costante, senza soluzione di continuità tra l’attuale e il prossimo gruppo di lavoro.

“Inserire nuovi ingegneri in Formula 1 è un processo molto lungo – le parole di Vasseur come riportate da GPBlog.com – Molti tecnici cominceranno a lavorare con noi a gennaio 2024, altri a luglio 2024 e altri ancora dal 2025. E’ un po’ frustrante dover aspettare questi tempi, perché bisogna ragionare su una distanza temporale lunga, ma se mai cominci mai vedrai risultati. Non ho mai detto però che bisogna aspettare anni per cambiare marcia, aspettando il lavoro dei nuovi arrivati. Ho fiducia intatta nei tecnici attuali. So per certo che possiamo migliorare molto con gli uomini che abbiamo. I nuovi ingegneri si inseriranno e daranno una mano, ma non sarà il loro arrivo a cambiare la filosofia o il potenziale della nostra scuderia. Non ci sarà un prima e un dopo, non posticipo nessun obiettivo, dobbiamo iniziare a migliorare subito”.