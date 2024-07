Formula 1 | Hulkenberg e Magnussen scommettono sui punti di forza della Haas in Belgio

Formula 1 Haas GP Belgio – Grande ottimismo in casa Haas in vista del prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il passaggio a vuoto di Budapest, totalmente inatteso considerando le prestazioni mostrate tra il venerdì e il sabato, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg intendono riscattarsi tra gli spettacolari saliscendi di Spa-Francorchamps, tracciato le cui caratteristiche ad alta velocità dovrebbero ben sposarsi con quelle della VF-24. La compagine capitanata da Ayao Komatsu, ricordiamo, è in lotta con Racing Bulls e Alpine per il sesto piazzamento nel mondiale Costruttori.

Hulkenberg, l’ultima sfida prima della pausa

“La gara di Spa è sicuramente unica ed è sempre una grande sfida essendo l’ultima prima della pausa estiva. Ogni squadra vuole dare il massimo prima di godersi un periodo di meritato riposo. Ho ottenuto dei buoni risultati fino ad oggi e le prestazioni della vettura ci fanno sperare in un buon fine settimana a Spa-Francorchamps. In pausa estiva mi concederò qualche giornata in Baviera con la mia famiglia. Montagna, relax e ricarica totale in vista della seconda parte della stagione. Staccare la spina è molto utile per ripresentarsi al meglio”.

Magnussen scommette sulla VF-24 in Belgio

“Spa è una delle mie piste preferite in assoluto, oltre al fatto che è una più vicine alla Danimarca. E’ come se fosse una gara di casa. Il circuito è piacevole e attraversare l’Eau Rouge è sempre un’emozione, anche se ad oggi quella curva è diventata tecnicamente facile. In rettilineo abbiamo mostrato una buona efficenza con la VF-24 e quindi questa pista dovrebbe far emergere i nostri punti di forza. Il tempo è sempre un’incognita e speriamo di poterci adattare bene alle condizioni e alla monoposto. Pensiamo di poter condurre un buon week-end”.