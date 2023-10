Formula 1 | Horner spiega il passo falso di Verstappen nelle qualifiche di Austin

Formula 1 GP Stati Uniti Red Bull Horner – Tramite le colonne del sito ufficiale della Red Bull, Christian Horner ha tracciato un bilancio della sessione di qualifica valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, sottolineando come due piccole imperfezioni non abbiano permesso a Max Verstappen di garantirsi la pole position al Circuit of the Americas. Discorso diverso invece per Checo Perez, dato che il messicano – per stessa ammissione di Horner – ha faticato con il bilanciamento della RB19. Verstappen, ricordiamo, scatterà dalla sesta piazza, mentre Perez si dovrà accomodare domenica nella nona piazzola.

“Potevamo ottenere la pole position oggi, ma un bloccaggio in curva 1 ha costretto Verstappen a dare il massimo”, ha affermato il Team Principal della Red Bull. “Ci ha provato, ma sfortunatamente non siamo riusciti a centrare l’obiettivo. Checo invece ha faticato col bilanciamento e con il margini ristretti registrati non c’è stato molto da fare. Domenica, ad ogni modo, sarà una gara interessante. Partiamo dalla sesta e nona piazza, il che non ci aiuterà, ma gare di questo tipo offrono sempre delle possibilità. Non vediamo l’ora di gareggiare”.