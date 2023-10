Formula 1 | GP Stati Uniti: McLaren dai due volti in qualifica

La McLaren può sorridere per la prestazione di Lando Norris nelle qualifiche di Austin. Il pilota inglese infatti scatterà dalla prima fila nella gara di domani, al fianco di Charles Leclerc. Entrambi alla centesima presenza in Formula 1, speriamo possano dare vita a una bellissima gara. Per quanto riguarda invece l’altra vettura del team di Woking, vediamo qualche difficoltà per Piastri, agevolmente in Q3 ma soltanto in decima posizione. Evidentemente ci sono ancora delle cose da sistemare dal lato box del giovane australiano, il quale si è sempre disimpegnato con costanza nei weekend con il format della Sprint Race.

“Sono molto contento della seconda posizione – ha detto Norris. Il ritmo è stato ottimo e ho fatto un buon giro per assicurarmi la prima fila di domenica. Forse avrei potuto fare qualcosa in più, ma sono sicuro che lo pensi anche Charles, quindi nel complesso sono soddisfatto delle qualifiche. Abbiamo un’altra possibilità per ottenere punti importanti già nella Sprint, quindi concentreremo la nostra attenzione sulla giornata del sabato”.

“Non è stata la mia miglior qualifica – ha ammesso Piastri. Il ritmo c’era, semplicemente non riuscivo a sfruttarlo al massimo. Ci riproveremo per la giornata Sprint, perché siamo stati veloci, quindi mettendo da parte gli errori, dovremmo essere in grado di ottenere un risultato migliore già nelle qualifiche shootout”.