F1 | Red Bull, Marko: “Dopo la morte di Mateschitz l’azienda è stata riorganizzata in maniera differente”

Helmut Marko non ha dubbi. La morte di Dieter Mateschitz, storico cofondatore della Red Bull, ha creato una situazione non certa facile per l’azienda che a sua volta ha avuto ripercussioni molto pesanti all’interno della squadra anglo-austriaca. Per Marko infatti la mancanza di una figura apicale, com’era appunto quella di Mateschitz, scomparso il 22 ottobre 2022, ha portato ad una riorganizzazione strutturale con effetti importanti.

Tra i quali, secondo il parere dello stesso storico consulente della Red Bull, ci sarebbe anche l’addio di Adrian Newey. Il Genio infatti ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale che lo porterà in Aston Martin a partire da marzo 2025. Per Newey, il progettista più vincente nella storia della Formula 1, dunque si prospetta una nuova sfida nella squadra di Lawrence Stroll in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento power unti 2026.

“Con Mateschitz le decisioni venivano prese nel minor tempo possibile – ha spiegato Marko, intervistato da ORF – Era un imprenditore carismatico con una visione e con una volontà di correre rischi per la squadra corse. In seguito alla sua morte l’azienda è stata riorganizzata in maniera differente. L’assenza di una personalità e di una figura del genere non poteva essere sostituita da un sono individuo”.

Marko ha poi aggiunto: “Soprattutto nel caso di Newey, penso che questo sia il motivo che l’abbia portato a intraprendere una nuova sfida”.