Formula 1 | Hakkinen e la spiegazione sul biennio fallimentare della Mercedes

Formula 1 Hakkinen Mercedes – In una lunga intervista concessa alle colonne della Bild, Mika Hakkinen ha parlato dei problemi accusati dalla Mercedes nel corso delle ultime due stagioni, precisando come la squadra non sia riuscita a confermare la splendida intesa mostrata a cavallo tra il 2014 e il 2021.

Nonostante il grande sforzo comune, la compagine anglo-tedesca ha perso un pizzico di “vivacità”, aspetto che ha portato Lewis Hamilton e George Russell a gareggiare con una vettura non perfetta. Una condizione che il Management capitanato da Toto Wolff intende lasciarsi alle spalle già a partire dal prossimo mondiale 2024.

Hakkinen e i problemi della Mercedes attuale

“Dopo un decennio di successi, le ultime due stagioni hanno lasciato il segno sui responsabili e sui dipendenti. Ora, in squadra, devono essere arrabbiati e sviluppare quella volontà incondizionata di vincere di nuovo. L’intero tea, deve ritrovare nuovamente quella vecchia intensa che attualmente manca”.

Mercedes, le date della nuova W14

Mercedes, ricordiamo, presenterà la nuova W15 il prossimo 14 febbraio nella classifica sessione di shakedown a Silverstone. Hamilton e Russell completeranno 100 km a bordo della nuova vettura ed effettuare tutte le prove del caso in vista dell’unica tre giorni di test che andrà in scena dal 21 al 23 dello stesso mese in Bahrain.