F1 | Vowles e l’interessante retroscena sulla sfida tra Hamilton e Rosberg in Mercedes

F1 Vowles Hamilton Rosberg – Intervistato nel podcast “High Performance”, James Vowles è tornato a parlare della sfida tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg con i colori della Mercedes, precisando come entrambi – già prima del GP di Sakhir del 2014 – erano consapevoli della forza della propria vettura e che con ogni probabilità il titolo sarebbe stato assegnato ad uno di loro due. Una condizione che ha portato la squadra a imporre un accordo scritto, chiamato “Regole di Ingaggio”, con l’obiettivo di evitare faide “fratricide” che avrebbero minato non solo l’esito della stagione, ma anche il gran lavoro svolto dal team a cavallo tra il 2012 e il 2013.

Vowles e il racconto sulla sfida Hamilton-Rosberg

“Sia Nico che Lewis, nel 2014, sapevano che sarebbe stato uno dei due a vincere il mondiale. Sapevamo tutto ciò già prima che girassimo nel week-end inaugurale. Per superare qualsiasi tipo di problema ho preparato un documento che tracciava dei paletti sul metodo di lavoro e di sfida. All’epoca si chiamava ‘Regole di Ingaggio’, anche se poi abbiamo scelto di rinominarlo con un termine meno militare. L’intera prima pagina riguardava la sportività. La volontà di tutti era quella di vincere, ma in modo corretto e leale, così da non sporcare un risultato così importante per la carriera di entrambi. Michael era un uomo incredibile, ma è ancora segnato dal 1997. Io non volevo essere ricordato in quel modo, ma solo per le prestazioni in pista e per il dominio messo in mostra. Avevano pari opportunità e la vittoria dipendeva esclusivamente dai risultati ottenuti nell’arco di 20 gare. Loro hanno accettato”.

Hamilton-Rosberg, la sfida in breve

Hamilton e Rosberg, ricordiamo, hanno lavorato insieme alla Mercedes a cavallo tra la stagione 2014 e quella 2016. Il primo è riuscito a garantirsi due titoli mondiali, ovvero quello del 2014 e del 2015, mentre il secondo ha avuto la meglio nel 2016, al termine di un’annata letteralmente ricca di sorprese. Una sfida che ha fatto discutere tifosi e appassionati non solo per i duelli in pista, ma anche per i giochi di forza tra i due e per l’ampio dominio messo in mostra dalla Mercedes con l’avvento delle attuali unità V6 turbo-ibride.