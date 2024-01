Formula 1 Hakkinen Norris Piastri – La coppia della McLaren composta da Lando Norris ed Oscar Piastri è una delle migliori presenti sullo schieramento di partenza della Formula 1, parola di Mika Hakkinen. Il finlandese, intervistato alle colonne del quotidiano Bild, ha rimarcato la qualità del duo della scuderia inglese, precisando come entrambi abbiano il talento e la volontà per arrivare al tanto ambito titolo mondiale. Parole importanti che si spiegano grazie alle splendide prestazioni mostrate da entrambi nel corso della passata stagione.

Hakkinen e il futuro di Norris e Piastri

“Io credo che Max, alla lunga, sentirà la pressione di Piastri e Norris. Mi aspetto molto dalla McLaren nel prossimo futuro, soprattutto dopo l’ottima crescita che hanno mostrato lo scorso anno. Hanno cominciato la stagione in modo disastroso, ma poi sono venuti su in modo stabile e continuo. Lando e Oscar, secondo me, sono la coppia di piloti più forte dopo quella della Ferrari. Hanno entrambi il potenziale per diventare campioni del mondo”.

McLaren, i contratti

L’inglese, ricordiamo, ha attualmente un contratto con la scuderia con base a Woking fino alla fine della stagione 2025, ma Zak Brown&Company avrebbero già avviato le trattative per un’eventuale estensione con adeguamento dell’attuar accordo economico. Discorso diverso invece per l’australiano, il quale ha recentemente esteso la propria collaborazione con la McLaren fino alla fine del 2026. Una prova di fiducia importante arrivata dopo l’ottima stagione d’esordio condotta lo scorso anno.