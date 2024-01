F1 | Albers non ha dubbi: “Hamilton è l’unico che può avvicinarsi a Verstappen”

F1 Albers Hamilton Verstappen – Tramite le colonne della propria rubrica sul quotidiano De Telegraaf, Christijan Albers ha parlato della sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, precisando come questi due – con ogni probabilità – saranno i protagonisti assoluti del prossimo mondiale di Formula 1.

Secondo l’olandese, i due piloti in questione possono contare su un gran vantaggio di talento rispetto a tutta la concorrenza, sia in termini di velocità che di gestione gomme in gara. Condizioni importanti che li pongono in una condizione favorevole rispetto a tutti gli altri colleghi presenti sulla griglia di partenza.

Albers e i punti forti del duo Hamilton-Verstappen

“Entrambi riescono a garantire delle prestazioni costanti, soprattutto sul ritmo gara. Sono bravi a tenere dei tempi sul giro continui nell’intero arco di una corsa. Hamilton, come Verstappen, sa gestire le gomme in modo incredibile e riesce a valutare che strategia attuare in base alle proprie sensazioni. Valutano determinate situazioni sentendo lo stato della gomma ed è qualcosa che riescono a fare solamente loro. Sono soli al top sotto questo aspetto”.

Una sfida cominciata nel 2020

Hamilton e Verstappen, ricordiamo, hanno cominciato a “pizzicarsi” nel 2020, anno dove Red Bull ha mostrato dei netti segnali di ripresa, nonostante l’ampio dominio messo in mostra dalla Mercedes. Nel 2021, anno della vittoria di Verstappen, i due sono arrivati all’ultima gara di Abu Dhabi con lo stesso identico punteggio, con il finale “rocambolesco” e ricco di polemiche che tutti quanti conoscono. Da due anni a questa parte, invece, l’olandese domina ampiamente la scena grazie ad una vettura letteralmente straordinaria. Diverso invece il discorso per l’inglese, alle prese con una Mercedes mai realmente in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica.