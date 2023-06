Formula 1 | Haas, sete di riscatto nel fine settimana del Red Bull Ring

Formula 1 GP Austria Haas – Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen a caccia di un risultato di spessore nel prossimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i passaggi a vuoto delle ultime settimane, provocate da una vettura che si è rivelata non competitiva sul passo gara, la scuderia statunitense vuole cominciare ab garantirsi dei risultati importanti, i quali gli consentirebbero di muovere una classifica fin qui deficitaria e non in linea con le aspettative iniziali.

“La stagione europea è sempre entusiasmante e le piste offrono sempre un ambiente familiare, probabilmente perchè sono quelle che conosciamo meglio”, ha affermato il danese della Haas. “L’atmosfera è speciale e cerco sempre di godermi i week-end. In Austria non sarà un’eccezione, anche perchè il circuito mi piace parecchio. Voglio estrarre il massimo dalla vettura ed ottenere il miglior risultato possibile”.

“Inoltre non vedo l’ora di affrontare un altro week-end Sprint”, ha proseguito. “Gradisco questo tipo di eventi, anche perchè si abbassa il margine di errore e la pressione cresce di sessione in sessione. Ogni volta che scendi in pista c’è qualcosa di importante in palio e quindi non puoi concederti un momento. Pure le FP1 hanno un’importanza specifica, visto che nella sessione in questione è importante trovare il giusto bilanciamento per qualifiche e gara. Sarà importante massimizzare il tempo in pista e trovare subito il giusto feeling con la vettura”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “Ho affrontato un week-end Sprint solo una volta nella mia carriera e come pilota è certamente più divertente, visto che ogni turno di prove ha un’importanza specifica non indifferente. E’ tutto decisamente più intenso. Spielberg ha delle caratteristiche diverse rispetto a Baku e il tempo sul giro è molto breve, quindi ci saranno parecchie differenze. L’approccio sarà sempre lo stesso, in ogni caso, e proveremo ad estrarre il massimo del potenziale dalla vettura in ogni condizione di utilizzo”.

Sul circuito di Spielberg ha proseguito: “C’è molta natura in giro per il circuito, visto che è costruito in mezzo alle montagne. E’ una delle piste più corte dell’intero calendario, se non la più breve, e il tempo sul giro è quasi sotto il minuto. Ci sono alcuni tratti tecnici ed impegnativi, quindi – nonostante il chilometraggio – è un circuito dove bisognerà prestare parecchia attenzione. Non è semplice, insomma. Il gruppo è sempre molto compatto e probabilmente ogni minimo errore farà una grande differenze. Sarà importante massimizzare il tempo in pista e ottenere il massimo in termini di performance dal pacchetto e dalle gomme”.