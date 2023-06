F1 | Red Bull, Berger: “Ricciardo scommessa sicura per sostituire Perez”

Daniel Ricciardo può essere la giusta figura per sostituire Sergio Perez in Red Bull. Gerhard Berger, discutendo su questa eventuale possibilità di cambio sulla seconda vettura anglo-austriaca tra l’australiano e Sergio Perez, con quest’ultimo caduto in un vortice negativo nelle ultime gare, ha sottolineato come l’attuale pilota di riserva della scuderia di Milton Keynes possa essere la figura ideale avendo alle spalle anche molta esperienza.

Ricciardo è tornato quest’anno in Red Bull dopo il difficile biennio in McLaren, dove però è riuscito a conquistare la vittoria a Monza nel 2021, e sarà in pista con la RB19 nei test Pirelli che si disputeranno a Silverstone nei giorni successivi al Gran Premio di Gran Bretagna. Un allenamento importante per l’australiano che avrà così la possibilità di mettersi per la prima volta al volante della vettura 2023.

“Abbiamo già visto che voler lottare per il titolo contro Max è inutile, ma bisogna anche dire che nessuno si è avvicinato a Max – ha detto Berger a Servus TV – Daniel ha molta esperienza. Ovviamente la Red Bull in realtà rappresenta la promozione dei giovani piloti, ma d’altra parte bisogna ammettere Daniel sarebbe una scommessa sicura”.