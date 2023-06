F1 | Ferrari, Massa: “Vasseur deve mostrare cambiamenti e portare risultati”

È arrivato il momento che Frederic Vasseur mostri novità e porti risultati in Ferrari. Questo il pensiero di Felipe Massa che ha sottolineato come il manager francese, chiamato da Maranello a sostituire Mattia Binotto come nuovo team principal del Cavallino, è chiamato a invertire la rotta in cui versa la squadra nel minor tempo possibile. Altrimenti, come avvenuto per i suoi predecessori, tra i quali figura lo stesso Binotto ma anche in precedenza Maurizio Arrivabene, potrebbe essere costretto a salutare la Ferrari.

“Vasseur è un professionista, ha avuto un grande successo in altre categorie, ed è stato molto importante all’Alfa Romeo… ma ha bisogno di agire – ha dichiarato Massa, intervistato da GPBlog,com – Deve agire. Deve arrivare e portare risultati. Deve mostrare i cambiamenti e deve mostrare i risultati, altrimenti alla fine sarà lui a pagare. Il tempo passa, le cose devono verificarsi e deve esserci un risultato importante per la squadra“.

Da parte non è mancato un appunto anche sull’attuale situazione in pista della Ferrari e sul prossimo appuntamento al Red Bull Ring: “Arriva in un momento difficile del campionato. La squadra ha ancora tanto da fare, tanto da migliorare“.