Formula 1 | Haas, qualifica a due facce negli Stati Uniti

Formula 1 Qualifiche GP Stati Uniti Haas – Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg non sono riusciti ad ottimizzare il potenziale della VF-23 nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa del traffico in pista e di un set-up ancora non perfetto, oltre ad una serie di errori commessi nei propri giri buoni, i due portacolori della scuderia statunitense scatteranno dalla 14° e 16° posizione, aspetto che li costringerà ad una corsa di rimonta davanti al pubblico amico del Circuit of the Americas.

“La vettura aggiornata ci ha offerto dei segnali abbastanza positivi, anche se non siamo riusciti a massimizzare il risultato finale”, ha affermato il danese della Haas. “Penso che avevamo della performance da spendere e non vedo l’ora di apprezzare i passi in avanti che potremo fare in vista della Sprint. La gara è domenica e ovviamente il punto di domanda a cui vogliamo rispondere è la gestione delle gomme. Non ci aspettavamo questo passo sul giro secco e speriamo di aver risolto le noie che non ci hanno permesso di ottenere il massimo anche in gara”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “E’ stata una sessione di qualifica abbastanza sfortunata. Abbiamo sottovalutato l’evoluzione della pista nel secondo tentativo e inoltre le due Red Bull mi hanno disturbato durante il mio attacco al tempo. Due situazione che ovviamente hanno fatto una bella differenza. E’ il primo giorno che utilizziamo le novità e adesso sarà importante capirli e analizzarli al meglio. Questa mattina non ero per niente soddisfatto della vettura, ma tra le libere e le qualifiche abbiamo apportato dei cambiamenti che si sono rivelati buoni. Le sensazioni sono migliorate e penso che avremmo potuto ottenere un risultato ben migliore. E’ stato frustrante”.