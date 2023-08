Formula 1 | Haas, da Zandvoort una nuova stagione per Hulkenberg e Magnussen

Formula 1 GP Olanda Haas – In attesa di nuovi aggiornamenti sulla monoposto, attualmente in ritardo rispetto alle previsioni di inizio stagione, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg non vedono l’ora di affrontare il prossimo Gran Premio d’Olanda, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

La Haas, dopo i tanti alti e bassi di inizio stagione, vuole garantirsi una lotta “stabile” all’interno della top dieci, così da ottenere i punti necessari per muovere a proprio favore la classifica del mondiale Costruttori. Per farlo, però, dovrà lavorare sul passo gara – vero tasto dolente della VF-23 – e sulla gestione dei fine settimana di gara, soprattutto sul piano strategico.

“Ho trascorso una bella pausa estiva”, ha affermato il danese. “Ho passato del tempo con la mia famiglia e trascorso diverse ore ad allenarmi. Ho vissuto una pausa, necessaria, e adesso sono pronto per ripartire. Zandvoort è la gara più vicina alla mia nazione e anche se l’arancione sarà predominante sulle tribune la sento come una piccola corsa di casa. L’atmosfera anche quest’anno sarà unica, anche se tutti faranno il tifo per il proprio idolo. La pista è vecchia scuola e mi piace. Guidarci è sempre molto piacevole, soprattutto con una Formula 1”.

Magnussen, successivamente, ha analizzato gli obiettivi per il proseguo di questa stagione: “La prima parte dell’anno non è andata come speravamo e quindi siamo ansiosi di tornare a gareggiare per le posizioni che ci competono. Possiamo farcela, anche perchè abbiamo visto alcune squadre compiere dei grandi passi in avanti anche a stagione in corso. Vedere tutto ciò è stato fastidioso, ovviamente, ma anche abbastanza motivante. Se possono farlo loro, direi che possiamo riuscire anche noi in questa impresa. Affronteremo l’ultima parte di questo campionato con una mentalità forte. La nostra squadra è forte, mentre alla vettura manca ancora qualcosa per battagliare stabilmente per la zona punti, e faremo il possibile per garantirci il miglior pacchetto possibile”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “Mi sento riposato e ricaricato. Ho passato tre settimane intense con famiglia e amici, rilassandomi e allenandomi, e adesso mi sento pronto per tornare in vettura. Fermarsi è stato piacevole, ma non vedo l’ora di tornare a lavorare con il team in pista. Sono nato in una cittadina che dista circa 2 km dal confine olandese, quindi nella mia vita ho sempre lavorato tanto gli olandesi, soprattutto durante il periodo del karting. Parlo molto bene l’olandese e ho tanti ricordi legati a questo paese. Conosco bene Zandvoort, avendoci corso nelle categorie propedeutiche, e non vedo l’ora di scoprirla con una Formula 1. Ritengo sia una pista fantastica grazie ai suoi numerosi cambi di pendenza. Inoltre offre un mix di tutto”.

Sul lavoro che deve svolgere il team sulla vettura ha aggiunto: “Dobbiamo continuare a lavorare, seguendo la strada tracciata nelle ultime settimane. Vogliamo trovare più performance dalla vettura e puntiamo ad ottenere di meglio, questo è abbastanza chiaro. Tutto ciò si può raggiungere con il lavoro e gli aggiornamenti. Inoltre dobbiamo massimizzare le opportunità che abbiamo in posta. E’ importante estrarre il massimo del potenziale dal pacchetto e ridurre al minimo gli errori. Tutto ciò richiederà impegno, ma la squadra è pronta per tutto ciò”.

