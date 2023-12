Formula 1 | GP Imola e Monza, obiettivo conferma in calendario fino al 2030

Formula 1 GP Imola e Monza – In attesa dell’apertura delle prime vendite previste a partire da domani, lunedì 4 dicembre, Angelo Sticchi Damiani ha ribadito l’impegno dell’Automobile Club d’Italia verso i Gran Premi di Imola e Monza, precisando come tutte le parti in causa abbiano la ferrea volontà di conservare gli slot duramente conquistati all’interno del calendario di F1 fino alla fine della stagione 2030. Un impegno importante, condiviso con Stefano Bonaccini e Attilio Fontana, rispettivamente Presidenti della Regioni di Emilia Romagna e Lombardia, che potrà concretizzarsi solo con un piano concreto e in linea con le aspettative di FIA e Liberty Media. I contratti di Imola e Monza, ricordiamo, attualmente scadono alla fine del mondiale 2025.

Sticchi Damiani e l’intenzione di confermare Imola e Monza fino al 2030

“Con grande soddisfazione e rinnovato impegno, lavoriamo per la disputa in Italia di questi due Gran Premi. Mi piace sottolineare come ACI, Automobile Club d’Italia, sia l’unico organizzatore al mondo a farlo e sono altresì convinto che siamo sulla strada buona perché tutti insieme – Governo, Regioni, Comuni e altri soggetti coinvolti – possiamo garantire il prolungamento, sino al 2030, dei contratti con la Formula 1”.

Le parole di Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna…

“La Formula 1 ritorna a Imola, nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. L’avevamo promesso un anno fa, quando con una scelta soffertissima, ma inevitabile, di fronte alla drammatica alluvione che ha colpito il nostro territorio, decidemmo – insieme al Governo, agli organizzatori e al Comune – di annullare il Gran Premio. Il Gran Premio del 19 maggio assume, dunque, per noi un duplice significato: una grande festa dello sport, ma anche una nuova, preziosa occasione per tenere alta l’attenzione su questa terra ferita. Un’attenzione che, voglio ricordare, è arrivata da subito da parte di tanti importanti gruppi automobilistici e da parte della stessa Formula 1: gesti concreti di solidarietà per i quali, ancora una volta, desidero ringraziarli. Niente come lo sport può unire le persone, e niente come lo sport può tradursi in una straordinaria opportunità di promozione e valorizzazione del territorio. Sono certo che sarà ancora una volta così. Tutti insieme all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, per ricominciare”.

… e quelle di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia

“Il Gran Premio d’Italia di Monza è, a tutti gli effetti, uno degli eventi più importanti del nostro Paese, non solo in termini sportivi ma anche e soprattutto come vetrina di un Paese protagonista nel mondo. In tutto ciò Regione Lombardia riveste un ruolo fondamentale perché da sempre sostiene questa manifestazione con atti concreti. Bene, dunque, l’iniziativa di proporre, fin dai prossimi giorni, i biglietti d’accesso all’evento in programma tra fine agosto e inizio settembre. Un dono di Natale che può rendere felici gli appassionati di motori e più in generale tutti coloro che potranno ammirare la magia del più importante e storico ‘Tempio della velocità'”.