Formula 1 | AlphaTauri, slitta il rientro di Ricciardo in pista

Formula 1 AlphaTauri Ricciardo – Diminuiscono di giorno in giorno le possibilità di vedere in pista Daniel Ricciardo nel prossimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

In attesa di conoscere una decisione ufficiale da parte della Scuderia AlphaTauri, la quale dovrebbe arrivare tra oggi e domani mattina, ESPN ha anticipato che la presenza dell’australiano a Losail appare in forte rischio, soprattutto per volere della Red Bull. Secondo quanto dichiarato dal canale statunitense, Christian Horner ed Helmut Marko avrebbero preferito la via della cautela, evitando inutili rischi nei confronti di un pilota importante per la compagine anglo-austriaca e che ha già ottenuto il sedile a Faenza per la stagione 2024.

In Qatar, quindi, dovrebbe continuare l’avventura da ufficiale per Liam Lawson, fin qui autore di una parentesi di campionato superlativa considerando la poca esperienza al volante delle moderne Formula 1, mentre al #33 verranno concesse altre due settimane di “riposo” e di attività al simulatore in vista del rientro previsto per il Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas di Austin. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.