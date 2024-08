F1 | Ferrari, kit ispirato alla fibra di carbonio per Leclerc e Sainz al GP di Monza

F1 Ferrari GP Italia – Al Gran Premio d’Italia di Formula 1 2024, la Scuderia Ferrari ha deciso di sorprendere i fan con un’inedita scelta di stile, presentando un kit speciale per i suoi piloti composto da tute e accessori completamente neri. Questo design audace e distintivo si discosta dal tradizionale rosso Ferrari, suscitando grande curiosità e ammirazione. Il nero, simbolo di eleganza, potenza e mistero, è stato scelto per celebrare il legame profondo tra la squadra e la sua storia, rievocando i primi anni della Scuderia, quando Enzo Ferrari fondò il team.

“Pretty much all of our car nowadays is full of carbon fibre.” Head over to our YouTube channel to unlock our full carbon firer story ahead of this weekend's #ItalianGP ⚫️ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 27, 2024

Home race, new threads ⚫️🟡 Say hello to our #ItalianGP race suits 🤩 pic.twitter.com/OSvn9vH198 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 27, 2024

L’inedito look è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, che hanno visto in esso non solo un omaggio alla tradizione, ma anche una dichiarazione di intenti per il futuro. La scelta del nero sottolinea l’importanza di Monza, conosciuto come il “Tempio della Velocità”, un circuito che ha visto alcuni dei momenti più gloriosi della storia della Ferrari. È un modo per affermare che, nonostante l’innovazione e i cambiamenti, Ferrari resta fedele alle sue radici, combinando passato e presente in una sintesi perfetta.

Play black and yellow 🎶 Get a closer look at the boys in their brand new Monza kit 👌#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/0rtRGT3Qqz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 27, 2024

Ferrari con un kit total black a Monza

Il kit nero non è solo una questione di stile: è un’espressione di determinazione e di volontà di eccellere, un richiamo alla forza e alla resilienza che hanno sempre caratterizzato la Scuderia. Inoltre, questo look conferisce ai piloti un’aura di autorità e aggressività, riflettendo la competitività e la passione che li animano quando scendono in pista. Il nero rappresenta anche una connessione con il mondo delle corse classiche, dove il contrasto tra luce e ombra ha sempre giocato un ruolo simbolico nel definire la sfida e la gloria.

L’adozione di questo kit speciale al GP d’Italia, proprio nel cuore della patria della Ferrari, aggiunge ulteriore significato a questa scelta. Monza, con il suo fascino e la sua storia, è il luogo ideale per una celebrazione così significativa. Questo kit rappresenta un momento iconico, destinato a rimanere nella memoria dei tifosi e nella storia della Scuderia, simboleggiando la capacità di Ferrari di guardare avanti senza mai dimenticare il proprio glorioso passato.

Where innovation meets fashion ⚫️ Unveiling our special Monza Carbon Fibre collection 😎 pic.twitter.com/iRNuA7YEuc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 27, 2024

4/5 - (1 vote)