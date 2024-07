Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna 2024, la griglia di partenza

Questo pomeriggio scatterà il Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, alle ore 16 prenderà il via l’edizione numero 75 dello storico appuntamento inglese, in calendario sin da quando esiste la Formula 1. Il popolo locale è in visibilio per il risultato delle qualifiche di ieri, con tre britannici davanti a tutti. George Russell e Lewis Hamilton hanno conquistato la prima fila con le due Mercedes, soffiando il primato ai due piloti in questo momento più accreditati per vincere gare, ovvero Norris e Verstappen. Terza fila inedita, con Piastri davanti a Hulkenberg, a testimoniare come la squadra di Woking non sia comunque soddisfatta, aspettandosi tutto un altro risultato.

Quarta fila per la prima delle due Ferrari, quella di Carlos Sainz, il quale scatterà davanti a Stroll. Chiudono la top dieci Albon e Alonso. Per trovare l’altra SF-24, quella di Leclerc, dobbiamo arrivare all’undicesimo posto, quindi alla sesta fila. Il monegasco, mai a suo agio con la monoposto in questo weekend, un’esclusione clamorosa ma nemmeno così inaspettata in Q2. Di seguito, il resto della griglia di partenza della gara che scatterà tra poche ore.